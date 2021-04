Switch domina su PS5 mentre Xbox Series X/S è quasi inesistente negli ultimi dati di vendita del Giappone (Di giovedì 15 aprile 2021) Famitsu ha pubblicato gli ultimi dati settimanali sulle vendite di software e hardware in Giappone ed i risultati sono prevedibili. Monster Hunter Rise ha raggiunto la vetta delle classifiche nella settimana in cui ha debuttato, e poi l'ha fatto ancora una volta la settimana successiva. Ora, per la terza settimana consecutiva, rivendica il primo posto, vendendo oltre 194.000 copie, per un totale di vendite al dettaglio nella regione di quasi 1,8 milioni di copie. Sul fronte hardware, Nintendo Switch è il vincitore di questa settimana, con una vendita di oltre 96.000 unità, in calo rispetto alle oltre 135.000 unità vendute la scorsa settimana. Anche PS5 ha registrato un calo delle vendite ed il divario tra le vendite di Switch è abbastanza marcato: le due versioni ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Famitsu ha pubblicato glisettimanali sulle vendite di software e hardware ined i risultati sono prevedibili. Monster Hunter Rise ha raggiunto la vetta delle classifiche nella settimana in cui ha debuttato, e poi l'ha fatto ancora una volta la settimana successiva. Ora, per la terza settimana consecutiva, rivendica il primo posto, vendendo oltre 194.000 copie, per un totale di vendite al dettaglio nella regione di1,8 milioni di copie. Sul fronte hardware, Nintendoè il vincitore di questa settimana, con unadi oltre 96.000 unità, in calo rispetto alle oltre 135.000 unità vendute la scorsa settimana. Anche PS5 ha registrato un calo delle vendite ed il divario tra le vendite diè abbastanza marcato: le due versioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Switch domina Switch domina su PS5 mentre Xbox Series X/S arranca negli ultimi dati di vendita del Giappone Hardware Switch - 48.733 (15.679.282) Switch Lite - 47.526 (3.637.401) PlayStation 5 - 13.074 (515.009) PlayStation 5 Digital Edition - 2.486 (101.517) PlayStation 4 - 1.430 (7.778.077) New 2DS XL (...

Nintendo Switch senza freni: esclusive, indie e novità, il successo è sicuro Nintendo Switch non ha freni: il successo è continuativo e assicurato grazie a grandi esclusive, indie e novità in arrivo: l'E3 2021 potrebbe essere un grande momento.. Sembra quasi un'idea ...

Hardware- 48.733 (15.679.282)Lite - 47.526 (3.637.401) PlayStation 5 - 13.074 (515.009) PlayStation 5 Digital Edition - 2.486 (101.517) PlayStation 4 - 1.430 (7.778.077) New 2DS XL (...