Studenti dell’Università di Bergamo del corso sportour a Torino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 5 maggio 2024) L’Università degli studi di, Spoke leader 5 del MOST – Centro nazionale per la mobilità sostenibile, è pronta per il Giro-e la prima e-bike experience a livello mondiale, pensata per gli appassionati di ciclismo che desiderano vivere l’emozione del Giro d’Italia. UniBG, sarà presente in tutte e 20 le tappe al Green Fun Village con docenti edei vari Dipartimenti impegnati a testare e far conoscere gli sviluppi innovativi nella mobilità leggera.