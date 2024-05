Anselm - biografia dell’arte monumentale di Kiefer che riflette sull’uomo e sulla Storia

(Di domenica 5 maggio 2024) Titolo:Titolo originale:Regia: Wim WendersPaese di produzione/ anno/durata: Germania/ 2023/ 93 min.Fotografia: Franz Lustig§Montaggio: Maxine GoedickeMusica: Leonard KüßnerCast:, Daniel, Anton WendersProduzione: Road Movies FilmproduktionDistribuzione: Lucky RedProgrammazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, Treviglio Anteo spazioCinema Un confronto continuo con lae l’eredità culturale della Germania, dal quale far rinascere, attraverso l’arte, l’umanità. Un impegno costante quello di, pittore e scultore tedesco protagonista di “” di Wim Wenders, al cinema dal 30 aprile. Un omaggio ad uno dei più innovativi artisti della nostra epoca, girato in 3D e risoluzione 6K, ...

Va in giro per il suo sterminato atelier in bicicletta. Mette mano ai suoi quadri monumentali dipingendo con lanci di fuoco, oppure utilizzando un gigantesco dumper cingolato grazie al quale movimenta i crogiuoli incandescenti, e le colature dei metalli sulle tele. Oppure, di notte, ... Continua a leggere>>

