La donna uccisa e trovata in camera da letto insieme al marito agonizzante

(Di giovedì 15 aprile 2021) Femminicidio a Cerignola, in provincia di Foggia. La vittima, Anna Petronelli, aveva 80 anni. L'uomo è ricoverato in ospedale. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della coppia che ha allertato la .

Femminicidio a Cerignola, in provincia di Foggia. La vittima, Anna Petronelli, aveva 80 anni. L'uomo è ricoverato in ospedale. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della coppia che ha allertato la .Sarebbe stata affetta da una grave forma di demenza senile Anna Petronelli, l'81ennequesta mattina con un colpo di pistola alla testa da suo marito, l'83enne Francesco Polidori, che poi si è ...Uno di questi ha colpito la donna. Si deve altresì precisare che la guardia giurata, al momento risulta non indagata, in quanto l’autorità giudiziaria sta compiendo ancora i relativi accertamenti.I due trovati dal figlio distesi uno accanto all’altra sul letto matrimoniale. In terra la pistola usata dall’uomo per l’omicidio e il tentato suicidio ...