Il meteo d’Aprile pesante e oppressivo: ecco inevitabile brutto per essere vero (Di giovedì 15 aprile 2021) meteo “pesante” e oppressivo dell’Aprile 2021, ecco l’inevitabile. Troppo brutto per essere vero Il termine “pesante” potrebbe sembrare fuori luogo, forse esagerato, ma a nostro avviso riassume alla perfezione quanto sta accadendo. C’eravamo illusi che la Primavera potesse accelerare direzione Estate, che potesse portarci condizioni meteo climatiche stupende, gradevoli e perché no, anche il “solito” caldo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021)” edell’Aprile 2021,l’. TroppoperIl termine “” potrebbe sembrare fuori luogo, forse esagerato, ma a nostro avviso riassume alla perfezione quanto sta accadendo. C’eravamo illusi che la Primavera potesse accelerare direzione Estate, che potesse portarci condizioniclimatiche stupende, gradevoli e perché no, anche il “solito” caldo

Advertising

periodicodaily : Il meteo d’Aprile pesante e oppressivo: ecco inevitabile brutto per essere vero #meteo #aprile - tweetnewsit : Previsioni meteo per domani 15 aprile 2021: piogge, acquazzoni e nevicate in montagna su alcune regioni d'Italia, c… - zazoomblog : Come sarà la seconda parte d’aprile? Meteo con continui COLPI DI SCENA - #seconda #parte #d’aprile? #Meteo - CorriereQ : Come sarà la seconda parte d’aprile? Meteo con continui COLPI DI SCENA - Ultron65 : RT @3BMeteo: #NEVE d'aprile sulle Alpi lombarde. Ecco la situazione al Pizzo dei Tre Signori - 11 aprile 2021. Attese altre nevicate nelle… -