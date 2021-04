Ecco perché la vita dei nostri dispostivi elettronici è breve (Di giovedì 15 aprile 2021) I dispositivi elettronici hanno in genere una durata molto limitata. Di solito pensiamo che sia a causa dell’obsolescenza pianificata, e probabilmente lo è in molti casi. Tuttavia, anche le scelte materiali potrebbero esserne la causa. Gli scienziati dell’Università di Sydney hanno appena scoperto come i materiali ferroelettrici siano facilmente usurabili e hanno spiegato come risolvere questo problema in futuro. I dispositivi elettronici rotti diventano rifiuti elettronici, il che è un problema ambientale crescente. Sarebbe un bene per tutti se l’elettronica durasse più a lungo. Tutto ciò che usiamo alla fine si esaurisce. Contro il logorarsi degli oggetti non si può fare nulla. E non è tutta colpa del produttore: in realtà ci sono alcune concrete limitazioni materiali. Ad esempio, i materiali ferroelettrici che vengono ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 aprile 2021) I dispositivihanno in genere una durata molto limitata. Di solito pensiamo che sia a causa dell’obsolescenza pianificata, e probabilmente lo è in molti casi. Tuttavia, anche le scelte materiali potrebbero esserne la causa. Gli scienziati dell’Università di Sydney hanno appena scoperto come i materiali ferroelettrici siano facilmente usurabili e hanno spiegato come risolvere questo problema in futuro. I dispositivirotti diventano rifiuti, il che è un problema ambientale crescente. Sarebbe un bene per tutti se l’elettronica durasse più a lungo. Tutto ciò che usiamo alla fine si esaurisce. Contro il logorarsi degli oggetti non si può fare nulla. E non è tutta colpa del produttore: in realtà ci sono alcune concrete limitazioni materiali. Ad esempio, i materiali ferroelettrici che vengono ...

Advertising

fattoquotidiano : Vitalizio al condannato Formigoni? Chi l’ha concesso dice che era “un atto imposto da una legge dei 5 stelle”. Ecco… - StefanoFeltri : Ecco perché è stato scarcerato il trafficante di migranti 'Bija': una questione tutta politica di @nancyporsia - teatrolafenice : ?? «Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società sarebbe una giungla. Ecco perché ogni autentica c… - thenoodlegirl_ : Perché loro le mano non se le lavano manco sotto tortura ecco perché dai fratm shut the fuck up - dreamChaser1789 : @Theskeptical_ Ecco perché c'è la #mafia in parlamento -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Giornalismo e querele. Le opinioni di Ranucci (colpiti i non omologati); Porro e Giordano (inchieste sempre più difficili), scontro ... Ecco, questo viene percepito come se tu fossi inopportuno. No: quello è il nostro mestiere'. Oggi, ... ormai è diffuso l'uso della querela a scopo intimidatorio, solidarietà totale a lui perché il suo ...

Hellasmania: quale sarà il futuro dell'Hellas? Otto finali per scoprirlo Ecco perché questo periodo sarà fondamentale anche per il futuro della società, che dovrà dimostrare ai propri tifosi ma soprattutto ai propri giocatori, quali sono le proprie ambizioni di crescita. ...

, questo viene percepito come se tu fossi inopportuno. No: quello è il nostro mestiere'. Oggi, ... ormai è diffuso l'uso della querela a scopo intimidatorio, solidarietà totale a luiil suo ...questo periodo sarà fondamentale anche per il futuro della società, che dovrà dimostrare ai propri tifosi ma soprattutto ai propri giocatori, quali sono le proprie ambizioni di crescita. ...