Pubblico negli stadi, Malagò: “L’ok per Europei gran bella notizia” (Di martedì 13 aprile 2021) L’ok del Governo al Pubblico agli Europei di calcio è “una gran bella notizia”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò all’Adnkronos, dopo L’ok del Governo Draghi almeno al 25% della capienza dello stadio Olimpico per gli Europei di calcio. “Un plauso alla Federcalcio e al presidente Gravina. Bravi il Governo e il sottosegretario Vezzali che con questa decisione danno speranza a tutto lo sport italiano”. “L’Uefa può stare tranquilla, gli Europei a Roma saranno sicuramente un grande successo”, conclude il numero uno dello sport italiano. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 13 aprile 2021)del Governo alaglidi calcio è “una”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanniall’Adnkronos, dopodel Governo Draghi almeno al 25% della capienza delloo Olimpico per glidi calcio. “Un plauso alla Federcalcio e al presidente Gravina. Bravi il Governo e il sottosegretario Vezzali che con questa decisione danno speranza a tutto lo sport italiano”. “L’Uefa può stare tranquilla, glia Roma saranno sicuramente unde successo”, conclude il numero uno dello sport italiano. Funweek.

