Minneapolis: ragazzo ucciso, si dimettono l'agente che ha sparato e il capo della polizia (Di martedì 13 aprile 2021) Si è dimessa Kim Potter, la poliziotta che ha sparato e ucciso Daunte Wright, il ragazzo afroamericano di vent'anni morto domenica pomeriggio a Minneapolis. E si è dimesso anche Tim Gannon, il capo della... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 aprile 2021) Si è dimessa Kim Potter, la poliziotta che haDaunte Wright, ilafroamericano di vent'anni morto domenica pomeriggio a. E si è dimesso anche Tim Gannon, il...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Polizia di Minneapolis ha sparato ed ucciso un ventenne afroamericano in un centro periferico della città, Brook… - MediasetTgcom24 : [AGGIORNAMENTO] Scontri a Minneapolis dopo l'uccisione di un afroamericano: il sindaco impone il coprifuoco… - ilpost : A Minneapolis ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia dopo che un ragazzo nero era stato ucciso da un agen… - RosannaAnargie : Afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis, prostese e arresti - Lucia05149332 : RT @Italiantifa: Non ci sono scuse, era amanettato e lo hanno assassinato. Le immagini dalla bodycam mostrano il momento in cui l'agente,… -