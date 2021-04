Volata Champions, le regole in caso di arrivo alla pari (Di lunedì 12 aprile 2021) Otto giornate alla fine, sei squadre in 9 punti e seconda, terza e quarta posizione che potrebbero essere perse con una sola sconfitta. Con il discorso Scudetto praticamente archiviato, la Serie A si prepara ad una Volata Champions conclusiva che rischia di non essere adatta ai deboli di cuore. Con l’Inter virtualmente già sicura della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) Otto giornatefine, sei squadre in 9 punti e seconda, terza e quarta posizione che potrebbero essere perse con una sola sconfitta. Con il discorso Scudetto praticamente archiviato, la Serie A si prepara ad unaconclusiva che rischia di non essere adatta ai deboli di cuore. Con l’Inter virtualmente già sicura della L'articolo

Advertising

CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? #Conte si fa bello ?? #Champions, una fantastica volata ?? Il blackout (e le scu… - Cortini1899 : RT @CalcioFinanza: Volata #Champions, tutte le regole in caso di arrivo a pari punti - mr_kubra : RT @CalcioFinanza: Volata #Champions, tutte le regole in caso di arrivo a pari punti - marcuzzo27 : RT @CalcioFinanza: Volata #Champions, tutte le regole in caso di arrivo a pari punti - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Volata #Champions, tutte le regole in caso di arrivo a pari punti -