Premierato - Salvini | va avanti di pari passo con l’autonomia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (askanews) – “sarà approvata in via definitiva entro l’estate, ilavrà tempi più lunghi perché modifica la Costituzione”, ma “vannotutte e due di”. Così il vicepremier Matteorispondendo a chi gli chiedeva un commento sul convegno alla Camera sule sul rinvio dell’approdo in aula perdifferenziata. “Sono due riforme che modernizzeranno il Paese entrambe. Al Governo centrale più forte deve corrispondere un’autonomia sui territori fondata sul merito”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

