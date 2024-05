Dal Milan all’Inter | il retroscena fa impazzire tutti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Clamorosa dichiarazione in merito ad un gioiello del, un ”no” ha cambiato la storia degli eventi Per i tifosi deboli di cuore il calciomercato è sicuramente l’aspetto più pericoloso. Trattative andate avanti per mesi e mai concluse, altre invece messe in piedi ed andate in porto nel giro di poche ore, la storia del calciomercato è piena zeppa di esempi. Il calciomercato è anche pervaso di trasferimenti tra squadre rivali, definiti dai tifosi come ”tradimenti”: Higuain dal Napoli alla Juventus, Figo dal Barcellona al Real Madrid e così via. Numerosi sono anche i giocatori che hanno vestito entrambe le squadre dio: da Baggio a Crespo, da Vieri a Balotelli ma singolare è la storia, emersa in questi giorni, di un talento rossonero che in passato è stato molto vicinoprima di ricevere una ”bocciatura” dall’allora ...