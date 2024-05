Festa viola in Conference League - pareggia 1-1 col Brugge | la Fiorentina vola in finale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Laconquista ladidi Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell’andata, vale per Biraghi e compagni la possibilità di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la sconfitta di Praga dello scorso anno contro il West Ham. CLUB(4-3-3): Mignolet 6; Sabbe 6, Ordonez 6.5, Mechele 5,De Cuyper 6.5; Vanaken 7, Odoi 6 (41'...

La Fiorentina ha raggiunto la finale di Conference League per il secondo anno consecutivo. Ecco cosa cambia per il Napoli in caso di successo dei toscani nella competizione europea. Con la stagione che si avvia verso il termine, iniziano ad esserci ...

La Fiorentina di Italiano è di nuovo in finale e stavolta prenota in direttissima il volo per Atene: la Viola ha la meglio sul Club Brugge col rigore del Vichingo Beltrán, a due passi dal novantesimo

CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, Italiano: "Incredibile fare due finali in due anni" - conference league - Fiorentina, Italiano: "Incredibile fare due finali in due anni" - Dominando e sfidando sfortuna e maledizione dal dischetto, la Fiorentina è di nuovo in finale di conference league. Può sorridere Vincenzo Italiano che il pass per la sfida di Atene lo ha strappato a ...

Italiano: "Grandi, anche contro la maledizione dei legni. Sul rigore ho avuto un po' di timore" - Italiano: "Grandi, anche contro la maledizione dei legni. Sul rigore ho avuto un po' di timore" - L'allenatore della Fiorentina esulta dopo la semifinale di conference league contro il Bruges: "Che bolgia allo stadio, traguardo impensabile. Il tiratore Beltran e Gonzalez l'hanno risolta tra argen ...

Fiorentina, Beltran: 'Sul rigore non ho pensato. Ecco cosa ho detto a Nico Gonzalez per lasciarmelo' - Fiorentina, Beltran: 'Sul rigore non ho pensato. Ecco cosa ho detto a Nico Gonzalez per lasciarmelo' - Man of the match. L`attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha parlato a Sky dopo aver segnato l`1-1 contro il Bruges e portato i suoi in finale di conference.