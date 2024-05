Ingerisce ovuli di droga perché lo ferma la polizia | si sente male e muore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Una giornata che doveva essere ordinaria – una passeggiata tra le vie di Roma – si è trasformata in una tragedia con la morte di un giovane di 27 anni. Il tragico evento è avvenuto nel quartiere Prenestino, precisamente tra via Manfredonia e via Ostuni, noto per essere un’area segnata dal fenomeno dello spaccio di. Secondo quanto riferito dalle autorità, il giovane è statoto per un controllo da parte della Guardia di Finanza. Inizialmente collaborativo, il 27enne non ha opposto resistenza né creato alcun problema durante l’identificazione. Tuttavia, poco dopo il controllo, un passante ha segnalato al numero di emergenza 112 la presenza di un uomo che si stavandoin strada. Immediatamente sono intervenuti agenti delladi Stato e il personale del 118. Purtroppo, ...

