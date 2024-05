Mourinho si dimentica della Roma | un errore rifiutare il Portogallo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Joséè alla ricerca di una nuova squadra dopo l’esonero dalla. Lo Special One è in contatto con alcune squadre trae Inghilterra e in particolar modo la soluzione di un ritorno al Manchester United stuzzica la fantasia del tecnico portoghese. Il 61enne continua a confermarsi un allenatore sopra le righe e un’intervista sullaha scatenato un dibattito e motivi di discussione in casa giallorossa. Le dichiarazioni piccanti di“Preferire laalè stato un”, sono le dichiarazioni pungenti dello Special One a EA Sports. “Dovevo accettare. Ilha una delle migliori squadre al mondo in questo momento, è un gruppo incredibile. Sentivo un grande legame con la ...

Caos in Lega, la Roma e le big delle Serie A sfiduciano Casini

