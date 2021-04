Vaccino anti-Covid, un’88enne fa causa alla Regione: il motivo è clamoroso (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’anziana donna di 88 anni voleva farsi somministrare il Vaccino anti-Covid, ma qualcosa è andato storto e si è rivolta agli avvocati. Vaccino anti-Covid – immagini di repertorio (Getty Images)La campagna vaccinale in Italia non sta funzionando. Tra alti e bassi delle regioni, infatti, sono diversi i disservizi lamentati dai cittadini. La storia di questa signora 88enne però ha davvero dell’incredibile. La donna, infatti, è cardiopatica, diabetica ed ha palesemente l’età per vaccinarsi, ma ad oggi non ha ricevuto ancora la tanto agognata chiamata. La donna è di Cagliari e ha cercato in ogni modo di mettersi in contatto con la Regione Sardegna senza ricevere alcuna risposta. Per settimane ha tentato invano di accedere al portale per ricevere il ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’anziana donna di 88 anni voleva farsi somministrare il, ma qualcosa è andato storto e si è rivolta agli avvocati.– immagini di repertorio (Getty Images)La campagna vaccinale in Italia non sta funzionando. Tra alti e bassi delle regioni, infatti, sono diversi i disservizi lamentati dai cittadini. La storia di questa signora 88enne però ha davvero dell’incredibile. La donna, infatti, è cardiopatica, diabetica ed ha palesemente l’età per vaccinarsi, ma ad oggi non ha ricevuto ancora la tanto agognata chiamata. La donna è di Cagliari e ha cercato in ogni modo di mettersi in contatto con laSardegna senza ricevere alcuna risposta. Per settimane ha tentato invano di accedere al portale per ricevere il ...

