Prato - torna la Da Piazza a Piazza Gli iscritti sono oltre 600

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 - Sta perre la "Da", la marcia non competitiva che si svolgerà lungo i sentieri della vallata del fiume Bisenzio sabato 4 e domenica 5 maggio. Giunta alla 38esima edizione, l'iniziativa prevede un percorso della lunghezza di 75 km.600 gliprovenienti da tutta Italia. La partenza è fissata per sabato mattina attorno alle 7, dopo il ritiro della pettorina, dal circolo Paolo Rossi di Santa Lucia. L'arrivo invece avverrà in serata a Montepiano dove per riposarestate messe a disposizione dei partecipanti case private, agriturismi e una tenda della Misericordia da 20 posti. La mattina seguente è disponibile per chi ne ha fatto richiesta un servizio di ...