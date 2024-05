Danni fisici Uomini e Donne - incidente stradale per il volto del programma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Paura per uno dei tronisti più discussi della storia recente di, coinin unmentre viaggiava in sella alla sua moto. I dettagli li ha raccontati lui, sulla sua pagina Instagram. Nel dating di Maria De Filippi il tronista non aveva trovato l’amore. Dall’inizio aveva avuto un rapporto ‘problematico’ con le telecamere, sentendosi molto spesso inadeguato al contesto e/o poco attratto dalle corteggiatrici arrivate per lui nel, finendo per chiudere anticipatamente tutte le frequentazioni senza mai arrivare a concretizzare alcun percorso. >> “Questo è l’addio che fa più male al pubblico”. Un altro grande della Rai lascia tutto e va sull’altro canale Dopo due mesi e poco più, aveva inaspettatamente deciso di lasciare il trono die ...