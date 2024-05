Mara Maionchi | Non ho forzato Tiziano Ferro a dimagrire | è un fatto di salute - anche se lo spettacolo ha le sue esigenze

(Di giovedì 2 maggio 2024) Alla conferenza stampa di Eurovision 2024, continua il botta e risposta fra la discografica e il cantante, cominciato dopo l’intervista a Belve. Ma sulle accuse di averpressioni per non fare coming out, la discografica glissa

Mara Maionchi risponde a Tiziano Ferro: "Reputo che la libertà e l'autodeterminazione siano sacre" - Dopo l'intervista di Mara Maionchi a Belve, in cui l'ex produttrice discografica tacciava Tiziano Ferro di essere stato poco riconoscente, non si è ovviamente fatta attenere la risposta del cantante.

Caso Maionchi, Tiziano Ferro rilancia e chiama in causa Sabrina Ferilli: "Troppe cose non dico" - Dopo aver condiviso l'articolo con cui la giornalista Grazia Sambruna spiega perché Maionchi sia "non la tenera nonnina, ma il lupo" che ha impedito a Ferro di rivelare la sua omosessualità all'inizio ...

