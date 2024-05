Calcio a 5 Torneo delle Regioni - medaglia d’argento per le Marche U15 | una spedizione trionfale in Calabria

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) La selezione di Macellari è stata battuta solo in finale dall’Emilia Romagna. Anche Under 17, Under 19 e Femminile hanno superato la fase a gironi ANCONA, 2 maggio 2024 – L’Under 15aldia 5: nella entusiasmante finalissima disputata ieri, mercoledì 1° maggio, al PalaCalafiore di Reggio, a trionfare è stata l’Emilia Romagna. Punteggio alla sirena davvero impietoso, 4 a 0 per gli emiliano-romagnoli, capaci di laurearsi campioni d’Italia per la terza volta nelle ultime cinque edizioni della competizione riservata ai migliori giovani dello stivale. Eppure il divario in campo, nel gioco e nelle occasioni, non si è visto. Perlomeno finché il risultato è stato in ...