Novità per i pazienti con Leucemia Linfatica Cronica 50 nuovi casi in Umbria ogni anno

(Adnkronos) – L'Agenzia italiana del farmaco ( Aifa ) ha approvato la rimborsabilità della nuova formulazione in compresse di acalabrutinib per pazienti con Leucemia linfatica cronica (Llc) sia di nuova diagnosi sia precedentemente trattati. La dose raccomandata è di 100 mg due volte al giorno ... Continua a leggere>>

