Milan - avv La Scala | Inter in continua perdit - tecnicamente è fallita

Mercato milan: tra rinnovo e cessione, due squadre sul giocatore - Nelle ultime ore in casa rossonera si sta discutendo il rinnovo di un giocatore ma due squadre estere sono in pressing per averlo a zero ...

La scala, piccoli azionisti milan: 'Inter Sarebbe fallita. In vita grazie a norme Covid' - Una bordata sull`Inter è arrivata dal mondo milan e in particolare dall`avvocato Giuseppe La scala, il Presidente dell`Associazione Piccoli Azionisti del club.

Avv. La scala: "Inter tecnicamente fallita, sugli stipendi s'è salvata grazie al Covid" - Il Presidente dell'Associazione Piccoli Azionisti del milan, l'avvocato Giuseppe La scala, ha parlato a TvPlay della situazione economico-finanziaria dell'Inter. "L'Inter, come tante altre squadre, ...

