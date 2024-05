Balneari | Ricci - ' da destra promesse irrealizzabil - giù le mani da spiagge libere'

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Continua la propaganda da parte del governo di Giorgia Meloni. La, da anni, ha promesso aidi bloccare la Bolkestein, che, come ribadito ancora una volta dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, non si può bloccare". Così Matteo, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente di Ali Autonomie Locali Italiane, candidato nella Circoscrizione Centro per il Pd alle prossime Europee, in un'intervista per Radio Radicale. "Nel frattempo, l'unico risultato creato dallaal governo è una grande incertezza che ha bloccato gli investimenti: nessuno investe se non ha certezza di poter proseguire l'attività", sottolinea. "Eppure basterebbe ad esempio inserire una norma che affida uno stabilimento unico a famiglia, per ...

