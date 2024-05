Tiziano Ferro e Mara Maionchi - la guerra social continua | chi dei due mente? Spunta Sabrina Ferilli

«La riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l’assenza che mi è più spiaciuta». A parlare è Mara Maionchi , tramite i suoi profili social, rispondendo direttamente a Tiziano Ferro dopo le polemiche a distanza che si sono alimentate per una sua ... Continua a leggere>>

Alla conferenza stampa di Eurovision 2024, continua il botta e risposta fra la discografica e il cantante, cominciato dopo l’intervista a Belve. Ma sulle accuse di aver fatto pressioni per non fare coming out, la discografica glissa

Continua a leggere>>