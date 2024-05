Calcio Allievi Under 17 - fase regolare che si avvia al termine | risultati e marcatori

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Regionale: si gioca solo nel Girone B ma i giochi sono fatti. Provinciale: ultime battute prima delle finali VALLESINA, 2 maggio – Domenica ultima giornata del Gorone B del Regionale. Traguardo anche per il Provinciale. Poi via ai play off e finali per il titolo.17 REGIONALE GIRONE A CLASSIFICA – K Sport Montecchio Gallo 48; Vigor Senigallia 42; Accademia Granata 40; Nuova Altofoglia 34; Palombina, Delfino Fano 25; Gabicce Gradara 21; Pergolese 13; Ponterosso 8; Senigallia– reti 15: Gambelli (Palombina), Stecconi (Vigor Senigallia); reti 14: Lutsak (Palombina); reti 12: Guglielmo (K Sport Montecchio Gallo); reti 10: Tamburini (Delfino Fano), Sarli (Gabicce Gradara); reti 9: Borgognoni (Ponterosso), Onye (Nuova Altofoglia), Minardi (Vigor Senigallia) GIRONE B Camerano – Recanatese ...