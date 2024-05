Isola - nuovo giorno e un nuovo ritiro | Daniele Radini Tedeschi lascia il reality

Da quando è arrivato sulla panchina giallorossa, Daniele De Rossi ha trasformato la Roma. Una squadra da scudetto? Non proprio. Ma i numeri parlano chiaro: 29 punti in campionato gli stessi ottenuti nella gestione Mourinho ma con ben 7 gare in meno. Dunque De Rossi meglio dello Special One finora ...

