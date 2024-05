Lavori sulla linea Milano-Verona Porta Nuova | da Brescia partiranno bus sostitutivi Ecco quando

dieci giorni di lavoro, 250 operatori impegnati. Rete ferroviaria italiana ha completato ieri l’opera di sistemazione della Linea tra San Severo e San Vito Lanciano della Bari-Pescara. oggi pomeriggio riprende in maniera graduale la normale circolazione dei treni frecce, intercity, intercity notte ... Continua a leggere>>

Palasport, due milioni di euro per l'adeguamento sismico della struttura - Intercettato un finanziamento regionale di 1.783.000 euro al quale sono stati aggiunti 217mila euro provenienti dalle casse comunali, per un totale di 2 milioni di euro a disposizione per l’adeguament ...

Continua a leggere>>

La Brescia-Verona chiusa per lavori il 4/5 e il 25/26 maggio - La linea ferroviaria Brescia-Verona sarà interrotta per lavori di potenziamento nei fine settimana del 4/5 e del 25/26 maggio. Lo rende noto Trenord che, a seguito dell'intervento previsto da Rfi ...

Continua a leggere>>

Passeggiata a raso in via Nizza. I gestori degli stabilimenti balneari: “Regna la confusione totale” - A pochi giorni dell'inizio dei cantieri e con l'avvio della stagione estiva alle porte i proprietari dei bagni sono preoccupati: "Non sappiamo niente, nemmeno da dove partiranno i lavori" ...

Continua a leggere>>