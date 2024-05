Figuraccia verde Il limite dei 30 all’ora? Non li rispetta più nessuno

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha espresso in modo molto diretto la sua opinione su diversi temi di attualità. “Il primo maggio è la festa dei lavoratori – ha esordito il conduttore – Il primo maggio noi siamo qui a lavorare. Ho sempre odiato oziare il primo maggio, fare festa il primo maggio. Uno onora il lavoro lavorando”. Cruciani ha in seguito commentato il caso di un pensionato di 85 anni, Domenico Scarcella, ex maresciallo della Guardia di Finanza, indagato per lesioni dopo aver ferito due ladri che stavano tentando di entrare in casa sua. “È sotto indagine per lesioni il pensionato, ex finanziere, uno che ha servito la nostra patria, ha servito l’Italia, perché ha sparato colpendo al collo di striscio due balordi, due ladri albanesi, 26-27 anni, mettendoli in fuga, salvando la propria vita, la propria famiglia. Indagato per lesioni. Magari questi faranno ...