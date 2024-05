Golf | Langasque e Soderberg guidano il China Open Ottimi Migliozzi e Celli nei 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Terminato il primo giro al2024 sponsorizzato Volvo. L’ultima tappa dell’Asian Swing in quota DP World Tour è in scena all’Hidden GraceClub di Shenzhen, dove i leader sono due: il francese Romaine lo svedese Sebastian. Per entrambi -9 e giro bogey free. A seguire, in terza posizione c’è il più atteso dei padroni di casa, Haotong Li. Anche per lui giro con soli birdie e -8. Alle sue spalle il gruppo dei quarti comprende anche una gradita presenza, quella di Guido, che proprio alla 18 fa bogey e, dunque, si trova assieme al ceco Gordan Brixi e all’altro transalpino Julien Guerrier.: al via la CJ Cup Byron Nelson 2024. Hoge e Scott tra i favoriti, Jason Day per il bis Anche nel gruppo dei settimi c’è un po’ d’Italia, ...