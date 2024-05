Johnson & Johnson e il borotalco che provoca cancro alle ovaie - 6,5 mld $ per chiudere caus - il web | Quando ammetteranno quello causato dal vaccino Covid?

(Di giovedì 2 maggio 2024)e ilche. Una storia che potrebbe volgere al termine, in quanto l'azienda ha deciso di presentare un piano perlee civili in cui il loro talco viene accusato di essere cancerogeno. Diverse le donne che si sono ammalate di mesoteliom

Nel 2021 il colosso farmaceutico era già stato condannato dalla Corte Suprema americana a risarcire le sue clienti per oltre due miliardi di dollari . Johnson & Johnson paga 6,5 miliardi di dollari – Ilcorrieredellacittà.com Molte delle cause intentate contro J & J sono state avviate da ... Continua a leggere>>

Roma, 2 maggio 2024 – Il colosso americano Johnson & Johnson è pronto a pagare 6,5 miliardi di dollari per porre fine alle cause civili sultalco accusato di provocare il cancro . Il piano di J & J Secondo il piano, J & J ha accettato di pagare circa 6,475 miliardi di dollari in ... Continua a leggere>>

johnson & johnson offre 6,5 miliardi per chiudere le cause sul cancro alle ovaie causato dal borotalco - Nell’ultimo anno le azioni di J&J hanno perso circa l’8%. Le cause contro johnson&johnson Contro la casa farmaceutica ci sono migliaia di procedimenti, di cui 54mila riunite in un processo alla corte ...

Continua a leggere>>

Cancro alle ovaie e talco, johnson & johnson pronta a risarcire - johnson & johnson offre 6,5 miliardi di dollari per risolvere le cause legali intentate da donne che si sono ammalate di cancro alle ovaie ...

Continua a leggere>>

johnson&johnson mette sul piatto 6,5 miliardi di dollari per porre fine ai contenziosi su talco e cancro alle ovaie - Secondo l'accusa casi di tumore ovarico sarebbero stati provocati da presunte tracce di amianto contenute nel borotalco J&J ormai ritirato dal mercato ...

Continua a leggere>>