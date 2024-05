Giusy Ferreri - il microfono resta aperto per sbaglio durante il Concertone | Ca** - un sacco di lavoro per niente

(Adnkronos) – Al concerto del primo maggio a Roma, al Circo Massimo, Giusy Ferreri presenta la sua nuova rock band e spiega la 'svolta'. — [email protected] (Web Info) L'articolo Giusy Ferreri e i Bloom : “Insieme ci sfoghiamo in libertà” – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza ... Continua a leggere>>

I voti agli artisti che si alternano sul palco del Circo Massimo a Roma in occasione della Festa dei lavorratoriI voti agli artisti che si alternano sul palco del Circo Massimo a Roma in occasione della Festa dei lavorratori Continua a leggere>>

A I Frutti del Castello sboccia la mostra floreale di giusy Ferrari Cielo - L’edizione di Primavera de I Frutti del Castello si arricchisce della bellissima mostra floreale di giusy Ferrari Cielo, da ammirare l’11 e 12 maggio 2024 ...

Continua a leggere>>

Concertone del primo maggio sotto la pioggia: lo show si accende in serata con i big - In serata sul palco Geolier, Rose Villain, Achille Lauro prima di Mahmood, Tananai e Ultimo, che manda in delirio il pubblico ...

Continua a leggere>>

Primo Maggio, Sangiuliano: “Mi sono adoperato affinché il Concertone si potesse fare” - Primo Maggio, Sangiuliano: “Mi sono adoperato affinché il Concertone si potesse fare” 02 maggio 2024 “Io innanzitutto mi sono adoperato affinché il concertone si potesse fare”. Così il ministro della ...

Continua a leggere>>