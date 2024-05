La chiaroveggenza

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sotto a un post pubblicato sulla nostra bacheca Facebook è arrivata una signora che ha lasciato un commento che ci ha ispirato per l’articolo che state per leggere. Il commento era questo: Salutate anime mie, sono una donna chiaroveggente molto potente , sono disponibile per aiutarvi in tutti e settori che sono: – Visualizzazione della tua vita privata. -problema coniugale – avere bambini – denunciare nella vita la persona amata che ti ha abbandonato senza motivo (ricambio di affetto) – è bloccato dal lavor -Abbi fortuna – Lascia decidere a te dove morire. – eccetera…. – se siete interessati scrivete in privato Ma non è di questo che vorrei parlare. non esiste, chi sostiene di essere chiaroveggente sta mirando a una sola cosa: il vostro portafoglio. E per raggiungerlo sfrutta semplici trucchetti che andiamo a riassumere di seguito. L’effetto Forer Di effetto Forer ci ...