Balneari - FdI e Forza Italia contro la decisione del Consiglio di Stato | Stiamo facendo mappatura spiagge

(Di giovedì 2 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 02 Maggio 2024, 15:04 Lapresa ieri daldisullefa discutere la maggioranza. I giudici hanno ribadito l’obbligo per i comuni di procedere immediatamente alla gara per l’assegnazione delle concessioni, assicurando un contesto effettivamente concorrenziale.: le reazioni della politica “La sentenza deldi, che L'articolo proviene da Il Difforme.

Tajani,sui balneari governo lavora a soluzione in dialogo con Ue - Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato sullo stop alle deroghe in materia di concessioni balneari, parlando con i ...

Continua a leggere>>

balneari, la sentenza del Consiglio mette a rischio l’estate 2024: “Concessioni nel caos, il governo intervenga” - La situazione di incertezza si abbatte sugli operatori, ma anche sui Comuni. E si invoca in tempi rapidissimi la riforma del demanio-marittimo ...

Continua a leggere>>

Analisi delle concessioni balneari italiane - Il Primo Maggio, festa del lavoro, è un momento di riflessione non solo sul lavoro dipendente, ma anche su quello autonomo, professionale e imprenditoriale. Recentemente, una delle questioni più dibat ...

Continua a leggere>>