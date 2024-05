Monza - visite senologiche gratuite per la festa della mamma | come accedere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Per la, giovedì 9 maggio l’Associazione Salute Donna ODV sezione discende in piazza con il patrocinio del comune dialle donne in piazza Roma dalle 9 alle 18 previa richiesta su un’unità mobile che sarà attrezzata insieme agli specialisti di senologia, assistiti alle volontarie. L’associazione si occupa da sempreprevenzione dei tumori femminili, in particolare quello al seno. L'associazione Salute Donna ONLUS, che quest'anno festeggia 30 anni di attività, è nata nel lontano 1994 in un’epoca in cui le donne a cui veniva diagnosticato il cancro vivevano l’esperienza di malattia in solitudine: a quel tempo c’erano pochissime ...