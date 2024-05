Eurovision 2024 - la propaganda pro-Israele | bandiere Palestina vietate e quelle dello stato ebraico no

Le bandiere palesinesi non potranno entrare nella Malmo Arena dove tra meno di una settimana si svolgeranno le semi-finali e la finalissima dell'Eurovision song contest. L'Unione europea di radiodiffusione (Ebu), che organizza l'evento, ha specificato che qualsiasi oggetto che "possa disturbare il ... Continua a leggere>>

12.00 Le bandiere palesinesi non potranno entrare nella Malmo Arena,dove tra pochi giorni si svolgeranno le semifinali e la finalissima dell' Eurovision song contest. L'unione europea di radiodiffusione (Ebu), che organizza l'evento, ha specificato che qualsiasi oggetto che "possa disturbare il ... Continua a leggere>>

All'Eurovision Song Contest 2024 non sarà possibile portare bandiere palestinesi. Non è la prima volta che viene posto un veto del genere: "È normale in quanto scritto nel regolamento da decine di anni".Continua a leggere Continua a leggere>>

Eurovision, vietate le bandiere palestinesi: “Come ogni altra bandiera che non appartiene a nazione in gara” - Oggi la polemica è scoppiata nel momento in cui è stato annunciato che le bandiere palestinesi saranno vietate all'interno della Malmo Arena che ospita la manifestazione. La ragione però è stata ...

Continua a leggere>>

“All’Eurovision vietate bandiere della palestina”: cosa sappiamo della decisione - All’Eurovision Song Contest 2024 non sarà possibile portare bandiere palestinesi. Non è la prima volta che viene posto un veto del genere: “È normale in quanto scritto nel regolamento da decine di ...

Continua a leggere>>

Eurovision 2024, "le bandiere palestinesi saranno vietate nella Malmo Arena" - La decisione dell'Ebu - L'Unione europea di radiodiffusione (Ebu), che organizza l'evento, ha specificato che nella Malmo Arena qualsiasi oggetto che "possa disturbare il successo dell'evento" non ...

Continua a leggere>>