Giro d’Italia 2024 | il montepremi Quanto si guadagna per la vittoria finale - le singole tappe e le varie maglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilper ilsarà di 1,5 milioni di euro. Si tratta dunque della stessa cifra delle ultime quattro stagioni, non ci sono stati incrementi da parte degli organizzatori. Il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265.000 euro, sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre ai riconoscimenti per le: vincere una frazione assicura 11.010 euro. Soldi anche per le altre, per i GPM, per i traguardi volanti, per il fair play e per tanto altro ancora. Di seguito ildettagliato delPREMI PER LA CLASSIFICA ...