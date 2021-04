Avanti un Altro, Bonolis inaugura la nuova domenica sera di Canale 5 con la sfida «GF Vip vs Opinionisti». Tutti gli ospiti (Di venerdì 9 aprile 2021) Paolo Bonolis - Avanti un Altro Pure di sera 2021 Avanti un Altro festeggia il suo decennale ritornando in prima serata. A “braccetto” con l’appuntamento nel preserale, da domenica 11 aprile – su Canale 5 alle 21.20 circa – Paolo Bonolis, con Luca Laurenti, dà il via ad Avanti un Altro! Pure di sera. A giocare, in questa occasione, saranno i personaggi del mondo dello spettacolo, alla conquista del montepremi da devolvere al CE.R.S, Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Nella prima puntata, suddivisi in due squadre, si sfideranno GF Vip vs Opinionisti. Per la squadra ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 aprile 2021) PaolounPure di2021unfesteggia il suo decennale ritornando in primata. A “braccetto” con l’appuntamento nel prele, da11 aprile – su5 alle 21.20 circa – Paolo, con Luca Laurenti, dà il via adun! Pure di. A giocare, in questa occasione, saranno i personaggi del mondo dello spettacolo, alla conquista del montepremi da devolvere al CE.R.S, Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Nella prima puntata, suddivisi in due squadre, si sfideranno GF Vip vs. Per la squadra ...

Advertising

antoniopalmieri : .@FederfarmaITA comunica che sarà possibile vaccinarsi in 11.000 farmacie. Ciascuna potrà somministrare tra i 15 e… - CarloCalenda : Quando un elettore del PD inizia a twittare le vignette de il Fatto capisci chi ha avuto la meglio tra PD e 5S nel… - DarmianOfficial : Altro passo in avanti!! +3 ????? Felice Pasqua a tutti ?? @Inter #ForzaInter #BolognaInter #SerieA - PierangeloFlor1 : @MilanNewsit Se iniziasse a non pronunciare più la parola Castillejo sarebbe un altro grande passo in avanti - Antoniomagr : #Draghi : 'Con che coscienza un giovane salta la fila passando avanti a categorie più fragili?' Vero, ma oltre a cr… -