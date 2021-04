Bollettino Covid, oltre 17mila positivi, altri 487 decessi. Continua la strage dei medici: 350 morti (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 17.221 i positivi nel Bollettino Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.708. In leggera flessione invece, il tragico bilancio delle vittime. 487 in un giorno. Ieri erano state 627. Il tasso di positività è stabile al 4,7% (ieri era al 4%). In totale i casi da inizio epidemia sono 3.717.602. Il totale dei decessi raggiunge quota 112.861. Gli attualmente positivi sono invece 544.330 (3.507 in meno rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.060.411 (+20.229), in isolamento domiciliare ci sono (514.838) persone (-3.022). Sono 362.162 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 339.939. Sono 3.663 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 17.221 inelnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.708. In leggera flessione invece, il tragico bilancio delle vittime. 487 in un giorno. Ieri erano state 627. Il tasso dità è stabile al 4,7% (ieri era al 4%). In totale i casi da inizio epidemia sono 3.717.602. Il totale deiraggiunge quota 112.861. Gli attualmentesono invece 544.330 (3.507 in meno rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.060.411 (+20.229), in isolamento domiciliare ci sono (514.838) persone (-3.022). Sono 362.162 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 339.939. Sono 3.663 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin ...

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - GiornoeNotteNew : Covid, il bollettino dell’8 aprile: 1974 nuovi contagi e 51 decessi in Puglia. Il Presidente della Regione Puglia,… - SecolodItalia1 : Bollettino Covid, oltre 17mila positivi, altri 487 decessi. Continua la strage dei medici: 350 morti… - VivInterNews : RT @internewsit: Coronavirus in Italia, bollettino 8 aprile: tutti i dati aggiornati sul Covid-19 - - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi 8 aprile -