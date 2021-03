Vacanze pasquali | quali sono le regole da rispettare?

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Durante le, con l’attuale pandemia da Covid-19, ci sarà una sorta di lockdown quasi totale su circa tre quarti del territorio. Tante le limitazioni previste, sia agli spostamenti che nei confronti di chi esercita attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande. Divieti locali in Valle d’Aosta, Alto Adige, Toscana, Campania, Puglia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Autocertificazione marzo 2021: necessaria per spostamenti in zona rossa Israele pronto per il secondo lockdown totale dal 18 settembre La Francia ha sconfitto il coronavirus? Conte proroga lo stato di emergenza News in breve del 24 novembre 2020: cronaca di oggi News in breve del 29 novembre 2020: cronaca di oggi