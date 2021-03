“Perso il controllo sulla mia vita” Noemi | tanto dolore e sofferenza per la cantante | “Ecco cosa mi ha salvato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 27 marzo 2021) Laè stata protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con la sua canzone ‘Glicine’. Non è riuscita ad approdare sul podio, ma il suo brano ha comunque riscosso un grande successo ed è ascoltato da moltissimene. La suaè stata caratterizzata da alti e bassi e ora l’artista ha voluto parlare apertamente dei suoi problemi. In un’intervista rilasciata a ‘Verissimo’ e andata in onda sabato 27 marzo, ha raccontato un vero e proprio dramma vissuto in primana. Davanti a Silvia Toffanin si è quindi lasciata andare ad alcune rivelazioni molto toccanti e drammatiche, mai svelate così dettagliatamente prima d’ora.hatantissimi chili ed adesso è in una forma più che smagliante, ma a livello psicologico è stata colpita pesantemente. ...