Salvini: “Italia verso il lockdown? Spero di no, lavoriamo sui vaccini” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Stiamo lavorando sui vaccini e siccome l’Europa non ha mantenuto le promesse fatte, bisogna correre. Non si deve aspettare ancora per diversi mesi“. Lo ha detto Matteo Salvini in un intervento alla trasmissione di Canale 5 “Live non è la D’Urso”, ringraziando Giorgetti per il suo impegno nel far ì che presto l’Italia possa produrre autonomamente vaccini. “Il nostro non è un piano vaccinale alla Arcuri con le primule e gli sprechi, prima la salute viene garantita e prima si ritorna ad una vita normale” ha proseguito il leader della Lega. “La priorità è sconfiggere il Covid, ma subito dopo sarà necessaria una Commissione d’Inchiesta Internazionale per svelare e punire le colpe, le bugie, gli errori, i ritardi e la malafede del regime cinese“, ha proseguito Salvini, che circa un possibile nuovo ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “Stiamo lavorando suie siccome l’Europa non ha mantenuto le promesse fatte, bisogna correre. Non si deve aspettare ancora per diversi mesi“. Lo ha detto Matteoin un intervento alla trasmissione di Canale 5 “Live non è la D’Urso”, ringraziando Giorgetti per il suo impegno nel far ì che presto l’possa produrre autonomamente. “Il nostro non è un piano vaccinale alla Arcuri con le primule e gli sprechi, prima la salute viene garantita e prima si ritorna ad una vita normale” ha proseguito il leader della Lega. “La priorità è sconfiggere il Covid, ma subito dopo sarà necessaria una Commissione d’Inchiesta Internazionale per svelare e punire le colpe, le bugie, gli errori, i ritardi e la malafede del regime cinese“, ha proseguito, che circa un possibile nuovo ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: ringrazio il ministro Giorgetti che sta lavorando per produrre in Italia i vaccini che ci serviranno a lu… - matteosalvinimi : #Salvini: mi spiace che il PD stia passando il suo tempo in litigi, come avviene anche nei 5 Stelle. Come Lega abbi… - matteosalvinimi : #Salvini: la salute degli italiani viene prima di tutto, di calcoli partitici e considerazioni geopolitiche. Stupit… - _Sir_Sasha : RT @dantegiumanini: È da anni che si sapeva , ma la magistratura rossa non si esprimeva , troppi interessi nelle loro Coop Matteo Salvini… - benoitalbert0 : RT @LegaSalvini: #Salvini a #nonèladurso: “La salute degli italiani viene prima di tutto, di calcoli partitici e considerazioni geopolitich… -