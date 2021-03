Rosalinda Cannavò confessa a Live: ‘Ho rivisto Giuliano due giorni fa’, cos’è successo (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso della sua recentissima ospitata a Live, Rosalinda Cannavò ha ammesso di aver rivisto il suo ex Giuliano: cos’è successo. È andata in onda ieri, Domenica 7 Marzo, una nuova e strabiliante puntata di Live-Non è la D’Urso. Ricco di argomenti legati all’attualità, l’appuntamento settimanale del prime time della bellissima conduttrice campana è stato, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso della sua recentissima ospitata aha ammesso di averil suo ex. È andata in onda ieri, Domenica 7 Marzo, una nuova e strabiliante puntata di-Non è la D’Urso. Ricco di argomenti legati all’attualità, l’appuntamento settimanale del prime time della bellissima conduttrice campana è stato, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP è finalmente rinata: sabato a #Verissimo non perdete l’intenso racconto di Rosalinda Cannavò ? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - fray46536377 : RT @martypicci: 'Dayane ha vissuto una storia d'amore con l'attrice Rosalinda Cannavò' Dayane:'io non mi innamoro in base al sesso, se mi… - SunshineMarcoB : Diana non sapeva a cosa andava incontro, Meghan sì. In più ha avuto Harry a proteggerla, Diana aveva tutti contro e… - icarvsplume : RT @martypicci: 'Dayane ha vissuto una storia d'amore con l'attrice Rosalinda Cannavò' Dayane:'io non mi innamoro in base al sesso, se mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Live - Non è la d'Urso, Pierpaolo Pretelli affronta le sfere e difende Giulia Salemi dalle gravi accuse: "Moderiamo i termini" Leggi anche Rosalinda Cannavò confessa di aver rivisto il suo ex a Live - Non è la d'Urso Ma non è finita qui. Anche Patrizia Groppelli , senza mezzi termini, ha criticato la coppia scagliandosi in ...

Grande Fratello Vip, "Ho rivisto il mio ex, lui ha sofferto": Rosalinda Cannavò fa una confessione a Live - Non è la d'Urso Rosalinda Cannavò è stata eliminata ad un passo dalla Finale del Grande Fratello Vip , ma ha vinto qualcosa di ben più importante che un montepremi: l'amore. L'attrice siciliana è felice con Andrea ...

Leggi ancheconfessa di aver rivisto il suo ex a Live - Non è la d'Urso Ma non è finita qui. Anche Patrizia Groppelli , senza mezzi termini, ha criticato la coppia scagliandosi in ...è stata eliminata ad un passo dalla Finale del Grande Fratello Vip , ma ha vinto qualcosa di ben più importante che un montepremi: l'amore. L'attrice siciliana è felice con Andrea ...