Rally FIA - Rivoluzione, ecco la nuova struttura piramidale (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Rally targato FIA si appresta a cambiare faccia a partire dal 2022, grazie alla nuova struttura piramidale approvata durante l'ultimo Consiglio Mondiale. Un'operazione che avrà effetti sia sulle categorie di supporto del Mondiale che su quelle dell'Europeo. Il nuovo sistema piramidale della FIA identifica le auto con le sigle che vanno da Rally1 a Rally5. Potranno prendere parte al WRC solamente le Rally1, mentre le Rally2 parteciperanno sia all'ERC (European Rally Championship) che alla WRC2. Le Rally3 invece potranno prendere parte solamente alle categorie ERC3 e WRC3, mentre le Rally4 e le Rally5 possono partecipare esclusivamente alla nuova ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 marzo 2021) Iltargato FIA si appresta a cambiare faccia a partire dal 2022, grazie allaapprovata durante l'ultimo Consiglio Mondiale. Un'operazione che avrà effetti sia sulle categorie di supporto del Mondiale che su quelle dell'Europeo. Il nuovo sistemadella FIA identifica le auto con le sigle che vanno da1 a5. Potranno prendere parte al WRC solamente le1, mentre le2 parteciperanno sia all'ERC (EuropeanChampionship) che alla WRC2. Le3 invece potranno prendere parte solamente alle categorie ERC3 e WRC3, mentre le4 e le5 possono partecipare esclusivamente alla...

