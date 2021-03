“Mi hanno fatta fuori così”. Floriana Secondi, rabbia dopo il no all’Isola dei Famosi 2021: “E so anche perché” (Di lunedì 8 marzo 2021) Floriana Secondi, la conferma arriva oggi. Lo sfogo circola in rete già da qualche settimana. Prima come ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Floriana Secondi non ha preso bene la decisione da parte della produzione dell’Isola dei Famosi 2021. La vincitrice del GF 3 pare essere molto arrabbiata e come accaduto anche a Giovanni Ciacci, resta in Italia. Ecco cosa è successo. Lo ha ammesso senza filtri: tre anni spesi a fare provini per poi ricevere un pugno di mosche in mano. Floriana Secondi è stata esclusa all’Isola dei Famosi 2021 all’ultimo minuto. Eppure pensava che questa fosse davvero la volta buona, al punto da dichiararsi già pronta a partire. Poi all’ultimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021), la conferma arriva oggi. Lo sfogo circola in rete già da qualche settimana. Prima come ospite nel salotto di Barbara D’Urso,non ha preso bene la decisione da parte della produzione dell’Isola dei. La vincitrice del GF 3 pare essere molto arta e come accadutoa Giovanni Ciacci, resta in Italia. Ecco cosa è successo. Lo ha ammesso senza filtri: tre anni spesi a fare provini per poi ricevere un pugno di mosche in mano.è stata esclusadeiall’ultimo minuto. Eppure pensava che questa fosse davvero la volta buona, al punto da dichiararsi già pronta a partire. Poi all’ultimo ...

