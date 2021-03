Juventus-Porto, Pirlo alla vigilia: “Partita decisiva per la Champions, non per me. De Ligt e Chiellini…” (Di lunedì 8 marzo 2021) Parola ad Andrea Pirlo.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata in campionato contro la Lazio di Simone Inzaghi, alle possibili scelte di formazione. Ma non solo..."Che tipo di Partita deve fare la Juve? Molto tecnica perché credo che affronteremo una squadra compatta. Bisognerà sbagliare poco, cercare di allargare le loro maglie con pazienza. Non bisognerà avere fretta di sfondare centralmente, ma farli girare rapidamente da una parte all'altra. Dobbiamo ribaltare il risultato negativo dell'andata, dobbiamo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Parola ad Andrea.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della, intervenuto in conferenza stampadella sfida contro il, valevole per il ritorno degli ottavi di finale diLeague: dal momento della sua squadra, reduce dvittoria conquistata in campionato contro la Lazio di Simone Inzaghi, alle possibili scelte di formazione. Ma non solo..."Che tipo dideve fare la Juve? Molto tecnica perché credo che affronteremo una squadra compatta. Bisognerà sbagliare poco, cercare dirgare le loro maglie con pazienza. Non bisognerà avere fretta di sfondare centralmente, ma farli girare rapidamente da una parte all'altra. Dobbiamo ribaltare il risultato negativo dell'andata, dobbiamo ...

Advertising

juventusfc : Comincia la conferenza di vigilia di #JuveFCP! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : ORE 15 ? La conferenza stampa della Juventus pre #JuveFCP! Live su @JuventusTV , qui ?? - juventusfc : ??? @bonucci_leo19: «Scenderemo in campo con lo spirito della Juventus. Avremo rispetto del Porto, ma con applicazio… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: 'La pressione è tutta su di noi, ma siamo la #Juve e non ci nascondiamo'. Le parole di #Pirlo in vista del Porto #UCL https… - Mediagol : #Juventus-Porto, Pirlo alla vigilia: 'Partita decisiva per la Champions, non per me. De Ligt e Chiellini...'… -