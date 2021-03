LIVE Trento-Olimpia Milano | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Aquila, valido per il ventunesimo turno, nonché sesto del girone di ritorno del campionato diA dimaschile 2020-2021. Alla BLM Group Arena disi affrontano Nicola Brienza e Ettore Messina. All’andatavinse, ma i trentini diedero filo da torcere all’viene da un periodo piuttosto negativo in campionato: Maye e compagni vengono da otto sconfitte di fila. Le soddisfazioni per la squadra di Brienza stanno arrivando in Eurocup: in caso di vittoria mercoledì prossimo a ...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - CryAntonino : RT @emergency_live: Zone Covid, Regioni a rischio: “zona rossa Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Trento e Bolzano” - CryAntonino : Zone Covid, Regioni a rischio: “zona rossa #Lombardia, #EmiliaRomagna #Marche, #Trento e #Bolzano” - emergency_live : Zone Covid, Regioni a rischio: “zona rossa Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Trento e Bolzano” -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trento

OA Sport

Ore 10.30 Dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Pin, diocesi di, la Messa in diretta ...//www.santantonio.org/it/- streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia ...Per la Openjobmetis è un successo prezioso perchè permette ai biancorossi di salire a 12 punti e agganciare momentaneamente Cantù e. Tutto lo sport di Eurosport, Ondemand e senza ...In mezzo a due settimane dal sapore decisivo per le rispettive squadre in Europa, Aquila Basket Trento e Olimpia Milano si sfidano a metà pomeriggio nel 17° turno di Serie A 2020-2021. Trento vive in ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news. Bollettino del 5 marzo: 24.036 contagi su 378.463 tamponi, 297 morti ...