A Erbil Francesco incontra il papà di Alan Kurdi | il bimbo migrante affogato

Nella viaggio in Iraq Papaha incontrato oggi a, città del Kurdistan iracheno, il papà di Alan Kurdi, il bimbo siriano di etnia curda morto in un naufragio al largo della costa turca nel settembre 2015, la cui ...Salam, salam, salam, Allah maakum. Papaconclude con un'esortazione in arabo la messa all'aperto per i cristiani iracheni nello stadio di- e lo stadio gli dedica un'ovazione, al massimo dell'entusiasmo. Pace, pace, pace, ...Salam, salam, salam, Allah maakum. Papa Francesco conclude con un’esortazione in arabo la messa all’aperto per i cristiani iracheni nello stadio di ...La preghiera del pontefice tra le macerie della guerra a Mosul: "Chiedo a tutti voi" di "lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità" ...