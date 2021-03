Vaccino, D’Amato: “Nel Lazio da metà marzo certificato per i cittadini” (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA – “Voglio annunciare davanti al ministro della Sanita’ che nel Lazio da meta’ marzo i cittadini che si sono vaccinati, che ad oggi hanno superato il mezzo milione, potranno scaricare online il certificato di vaccinazione anti Covid. Dell’uso che se ne potra’ fare lo decidera’ il governo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, durante l’inaugurazione del centro vaccinale alla stazione Termini di Roma. “Noi siamo pronti, il certificato si potra’ scaricare dal fascicolo sanitario elettronico di ognuno” ha sottolineato D’Amato. ROMA, A STAZIONE TERMINI APRE GRANDE HUB CON 24 POSTAZIONI Leggi su dire (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA – “Voglio annunciare davanti al ministro della Sanita’ che nel Lazio da meta’ marzo i cittadini che si sono vaccinati, che ad oggi hanno superato il mezzo milione, potranno scaricare online il certificato di vaccinazione anti Covid. Dell’uso che se ne potra’ fare lo decidera’ il governo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, durante l’inaugurazione del centro vaccinale alla stazione Termini di Roma. “Noi siamo pronti, il certificato si potra’ scaricare dal fascicolo sanitario elettronico di ognuno” ha sottolineato D’Amato. ROMA, A STAZIONE TERMINI APRE GRANDE HUB CON 24 POSTAZIONI

