LIVE Sci alpino | Slalom Jasna in DIRETTA | si riparte alle 12 30 | sfida Vlhova-Shiffrin per la vittoria

(Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH D11.00 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DELLO10.27 A questo punto lasi conclude qui ma, ovviamente, rimarremo pronti per segnalarvi eventuali inserimenti nelle parti alte della classifica. Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo dore 12.00 per l’avvicinamento alla seconda manche che scatteràore 12.30. Buon proseguimento di giornata. 10.25 Jessica Hilzinger con il numero 31 si mette in 13a posizione a 2.25. 1 PetraSvk 51.64 2 Mikaelaa 27 centesimi 3 Wendy Holdener Sve a 40 4 Katharina Liensberger Aut a 91 5 Michelle Gisin Svi a 1.29 6 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris alle spalle di Kriechmayr! Annullata definitivam… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! La #SerieA con #SpeziaBenevento #UdineseSassuolo e… - RSIsport : ?? 12h30 Fondo: Mondiali di Oberstdorf 30km femminile stile classico - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?? 12h30 Sci: Coppa del Mondo da Jasna gigante femminile, 2a manche - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Jasna in DIRETTA: Vlhova e Shiffrin fanno il vuoto Brignone e Curtoni fuori dalla top10 -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

Coppa del Mondo 2020 - 21alpino! Discesa uomini, Kriechmayr davanti 2 ORE FA Saalbach - Hinterglemm Paris: 'Decisione giusta cancellare la gara' 16 ORE FA...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...La diretta scritta dello slalom speciale femminile di Jasna, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Le atlete si sfidano nella prima gara tra le porte strette dopo i Mondiali di Cort ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 10.25 Jessica Hilzinger con il numero 31 si mette in 13a posizione a 2.25. 10.24 Per le italian ...