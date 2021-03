Radu Jude, la storia di Emi racconta la Romania (Di sabato 6 marzo 2021) «Sono felice che il mio film sia alla Berlinale anche se online, almeno qui (in Romania, ndr) mostriamo di non essere stupidi» scherza Radu Jude. Finestra aperta alle spalle di una primavera anticipata un po’ ovunque, quando ci siamo «incontrati» su zoom durante la Berlinale non sapeva del premio. Sarà stato ancora più contento ieri visto che Bad Luck Banging or Loony Porn ha vinto l’Orso d’oro alla Berlinale 71, edizione online – per il pubblico berlinese l’appuntamento è il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 marzo 2021) «Sono felice che il mio film sia alla Berlinale anche se online, almeno qui (in, ndr) mostriamo di non essere stupidi» scherza. Finestra aperta alle spalle di una primavera anticipata un po’ ovunque, quando ci siamo «incontrati» su zoom durante la Berlinale non sapeva del premio. Sarà stato ancora più contento ieri visto che Bad Luck Banging or Loony Porn ha vinto l’Orso d’oro alla Berlinale 71, edizione online – per il pubblico berlinese l’appuntamento è il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Bad Luck, banging or Loony Porn' del regista Radu Jude ha vinto l'Orso d'oro della #Berlinale. Lo ha reso noto il festiv… - sentieriselvagg : Bad luck banging or loony porn si porta a casa il premio principale. Riconoscimenti anche per Hong Sangsoo e Alonso… - RRmpinero : RT @ilmanifesto: Conversazione con Radu Jude, regista Orso d’oro per «Bad Luck Banging or Loony Porn» alla Berlinale online chiusa oggi. Cr… - ilmanifesto : Conversazione con Radu Jude, regista Orso d’oro per «Bad Luck Banging or Loony Porn» alla Berlinale online chiusa o… - LaStampa : 71ma Berlinale: Orso d’oro al rumeno Radu Jude con una storia sui video hot del web -