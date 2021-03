Lombardia zona arancione rafforzata da oggi, 5 marzo: regole (Di venerdì 5 marzo 2021) Lombardia zona arancione rafforzata, da oggi 5 marzo e fino al prossimo 14 marzo, con nuove regole e restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus nella regione. Considerato l’aggravarsi del quadro epidemiologico, il presidente Attilio Fontana ha infatti emanato una nuova ordinanza che colloca l’intero territorio nella fascia. Queste le principali misure aggiuntive adottate per contenere la diffusione del coronavirus: – Sospesa la didattica in presenza per elementari, medie, superiori e formazione professionale e Università. Chiuse le scuole dell’infanzia; – Divieto di recarsi presso altre abitazioni private abitate; – Divieto di recarsi nelle ‘seconde case’ in Lombardia; – Può accedere alle attività commerciali un solo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021), dae fino al prossimo 14, con nuovee restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus nella regione. Considerato l’aggravarsi del quadro epidemiologico, il presidente Attilio Fontana ha infatti emanato una nuova ordinanza che colloca l’intero territorio nella fascia. Queste le principali misure aggiuntive adottate per contenere la diffusione del coronavirus: – Sospesa la didattica in presenza per elementari, medie, superiori e formazione professionale e Università. Chiuse le scuole dell’infanzia; – Divieto di recarsi presso altre abitazioni private abitate; – Divieto di recarsi nelle ‘seconde case’ in; – Può accedere alle attività commerciali un solo ...

ilpost : La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - pietroraffa : La #Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla. Motivo? La scarsa qualità dei dati inviati dal gover… - alexfoti : RT @Adnkronos: #Lombardia zona arancione rafforzata da oggi, 5 marzo: regole - luizbarrientose : RT @Adnkronos: #Lombardia zona arancione rafforzata da oggi, 5 marzo: regole -